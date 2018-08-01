В Україні створять орган, що змусить РФ відшкодувати збитки за окупацію

Президент України Петро Порошенко ініціює створення міжвідомчого координаційного органу для висунення на адресу РФ позову за заподіяну шкоду на Донбасі.

Про це він написав у Facebook.

– Звернувся до Кабінету міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу, – написав він.

За його словами, цей орган передбачено прийнятим у січні цього року законом про реінтеграцію Донбасу, який “чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню і відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону”.

– Очікую від уряду детального плану комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих, – написав він.

Порошенко зазначив, що тривала збройна агресія РФ “щодня приносить на українську землю нові незмірні людські страждання, знищується інфраструктура, руйнуються підприємства та економічний потенціал Донбасу і Криму”.

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– Тому не повинні зволікати жодної хвилини з формуванням консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків, – пояснив він.

Також він зазначив, що стратегію реінтеграції підтримали лідери ЄС на Саміті Україна-ЄС, висловивши готовність взяти під патронаж відновлення населених пунктів Донбасу.

– Наші співгромадяни, особливо на визволених українських землях, повинні відчути очевидну різницю між Україною нових можливостей, яка піклується про своїх громадян, і між Росією втрачених надій, – резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 26 липня уряд схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики.