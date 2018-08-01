Відключення аналогового ТБ в Україні: зник сигнал більше 20 каналів

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення у ніч з 31 липня на 1 серпня вимкнув аналоговий сигнал 13 телеканалів у Києві і 14 телеканалів у Кіровоградській області.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на гендиректора концерну Петра Семерея.

Були виключені передавачі всіх телеканалів, щодо яких Нацрада з телебачення прийняля рішення про анулювання аналогових ліцензій.

Йдеться про: 1 + 1, Інтер, ICTV, Новий канал, Україна, СТБ, ТЕТ, НТН, М1, 5 канал, К1 і Прямий. Ці телеканали зможуть вести мовлення в ефірі, використовуючи свою цифрову ліцензію.

При цьому поки у Києві та Кіровоградській області продовжать працювати аналогові передавачі громадського телебачення, а також регіональних та місцевих мовників, у яких немає цифрових ліцензій. Терміни коли будуть відключені вони в КРРТ не називають.

Згідно із затвердженим раніше рішенням уряду, в іншій частині України аналогові передавачі відключать 31 серпня.

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До речі, раніше Факти ICTV писали, як перейти на цифрове ТБ та як налаштувати ТБ-тюнер.