Вступна кампанія 2018: скільки абітурієнтів вступили на бюджет

За результатами вступної кампанії 2018, на бюджет вступили 58 тис. 875 абітурієнтів.

Про це повідомляє Міносвіти.

Інформація про зарахування на бюджет поступово з’являється в електронних кабінетах вступників.

При цьому тим вступникам, у кабінетах яких навпроти однієї з заяв з’явиться статус Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету) треба до 18.00 6 серпня виконати вимоги до зарахування.

Саме зарахування проводиться до 12.00 7 серпня.

Інформацію про розподіл бюджетних місць також оприлюднять на сайті, де відображається перебіг вступної кампанії.

Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо його справедливості, вони можуть звернутися до приймальних комісій або скористатися алгоритмами верифікації, які викладені в Умовах прийому.

Окрім того, до 18 серпня відбудеться переведення на вакантні бюджетні місця. За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є спеціальні умови на участь у конкурсі. Зокрема, першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України.

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До слова, під час вступної кампанії 2018 року збільшено держзамовлення на вчителів, фахівців із IT та аграрних наук.

Фото: mon.gov.ua