Як не стати жертвою грабіжника у торговому центрі

Українців усе частіше грабують в торговельних центрах.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Саме біля прилавків шахраї найчастіше обкрадають покупців. Поки ви концентруєтеся на товарі, вони непомітно витягують речі з ваших сумок. Але найбільше вони чекають, поки ви наберете речей в руки. Тоді доступ до ваших кишень їм забезпечений.

Читайте: Сезон домушників. Як захистити квартиру від крадіжки

Друге місце – це ескалатори. Зазвичай люди їдуть на них, абсолютно не звертаючи увагу на те, хто біля них. Вони роздивляються, в який же магазин піти далі, дістають гроші з сумок чи активно говорять по телефону. Неуважна жертва – це просто подарунок для грабіжника.

Для того, аби ви вас не пограбували у торговельному центрі, запам’ятайте кілька правил:

не говоріть по телефону, коли ви у магазинах, адже це відволікає вашу увагу

цінні речі тримайте не у зовнішніх, а у внутрішніх кишенях

сумки завжди носіть перед собою.

Якщо вас таки обікрали – мерщій звертайтеся до охоронців і повідомляйте про крадіжку. Викликайте поліцію, вимагайте показати відео з камер відеоспостереження.

Раніше Факти ICTV писали, що у Черкасах жінка наздогнала та ледь не влаштувала самосуд над чоловіком, який викрав у неї золотий ланцюжок.