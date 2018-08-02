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4 Героя України під слідством – Луценко

4 людини, яким присвоєно звання Герой України, знаходяться під слідством у даний час.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив у ході брифінгу, передають Українські Новини.

Також Луценко заявив, що вважає державну нагороду Герой України пострадянської по суті і по формі.

Він зазначив, що вона дискредитована і запропонував замінити її на іншу нагороду під назвою Золотий тризуб, а також прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.

Читайте: У зоні ураження були і школи. Слідство у справі Савченко і Рубана завершено

До речі, у колишнього АТОшника знайшли 63 тротилові шашки.

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