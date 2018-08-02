Альона Дегрік: Нацбанк продовжує зменшувати тиск держави на бізнес

Спростивши процедуру залучення зовнішніх кредитів, Національний банк України продовжує політику, спрямовану на поліпшення умов ведення бізнесу в країні.

Так вважає засновник і генеральний директор ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– З 20 серпня почне працювати нова система реєстрації договорів кредитування в іноземній валюті. Тепер цим буде займатися не регулятор, а уповноважений банк. Це дозволить прискорити процедуру залучення кредитів для бізнесу і спростить роботу комерційних банків. Адже тепер їм для реєстрації договору кредитування або внесення змін до нього досить буде направити в НБУ відповідний електронний документ, – сказала вона.

Експерт також звернула увагу на те, що НБУ продовжує послаблювати надмірне регулювання державою ведення бізнесу.

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– Чим менше перевірок, тим ефективніше працює бізнес, тим більше податкові відрахування. І в НБУ це розуміють. Тому регулятор скасував обов’язкову додаткову перевірку документів, яка раніше проводилася, якщо виникали підозри в ризикованості угоди, пов’язаної з кредитуванням. Тепер підприємцям стане простіше залучати кредитний ресурс для розвитку бізнесу. А це, в свою чергу, позитивно позначиться на розвитку економіки, – сказала Альона Дегрік.

До слова, Нацбанк презентував банкноту номіналом 20 грн зразка 2018 року. Банкноти введуть в обіг з 25 вересня.