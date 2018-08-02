Блиск і злидні: як насправді виглядає життя циган в Україні

Сьогодні Міжнародний день голокосту ромів, який відзначається в Україні відповідно до постанови Верховної Ради від 8 жовтня 2004 року. Факти з’ясовували, як виглядає життя циган в Україні.

Саме цього дня у 1944 році нацисти в концтаборі Аушвіц-Біркенау (Освенцим) влаштували так звану Циганську ніч, загинули понад 20 тисяч ромів. Загалом за роки Другої світової нацисти вивезли з окупованих країн і вбили у концтаборах близько 500 тисяч ромів.

Давайте все ж таки розберемось, хто такі цигани, а хто – роми?

Цигани – це прошарок етнічного населення, який поділяється на группи. І рома – це назва лише однієї групи циганського народу. Також ром – це екзонім, тобто назва етносу в мовах інших народів.

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Цигани в України

За останніми даними, в Україні мешкають понад 48 тис. ромів (що складає близько 1% від усього населення). Але лідери циганських громад наголошують, що реальна кількість значно більша – від 200 до 400 тис. Найчисленніші етнічні групи серед них: серви, котляри, лаварі, плащуни, крими.

В основному представники ромської національності мешкають на Закарпатті, в Одеській та Донецькій областях і в Криму. Найбільша кількість ромів нараховується в Закарпатті – понад 14 тис. Хоча в циганських громадах кажуть, що насправді втричі більше.

Закарпаття: тут живуть роми

Найбільша кількість циганських таборів та селищ розташовані у Закарпатті. Більшість будівель в таборі зовсім прості і кволі: вони зроблені з будівельного сміття або, в кращому випадку, з саманного, саморобного цегли.

Радванка

Корінні мешканці Ужгороду дуже добре знають, що мікрорайон Радванка треба обходити стороною, навіть таксі туди їздить з неохотою.

Вузенька вуличка, низькі, переважно дерев’яні чи глиняні будиночки, необлаштовані смітники, купи напівголих веселих дітлахів граються поміж собак та котів, поряд з цим перуть та безпосередньо на гілках дерев чи огорожах вивішують свій нехитрий одяг жінки ромської національності. Їм тут живеться нелегко: ні води, ні каналізації, ні тепла, ні якісних харчів. Через це суттєві проблеми зі здоров’ям.





Мікрорайон Радванка в Ужгороді



Мікрорайон Радванка в Ужгороді

Мікрорайон Радванка в Ужгороді Блиск і злидні: як насправді виглядає життя циган в Україні / 6 фотографий

Берегово

На околиці міста Берегово на Закарпатті знаходиться район, про який мало знають і самі берегівчани. У звичайного городянина навряд чи знайдеться бажання відправитися туди на прогулянку. Та й знайомих він там навряд чи має. Інтеграція між районом і містом мінімальна, адже це циганський табір, де живе кілька тисяч представників ще недавно кочового народу.

Чужій людині в цей район потрапити не дуже просто, її тут же виженуть за межі табору. Але, якщо є необхідність, можна домовитися з бароном, лідером місцевих циган.













Блиск і злидні: як насправді виглядає життя циган в Україні / 7 фотографий

Елітні селища ромів

Але є і зовсім протилежне життя циган. Тут немає нічого спільного з побутом, який ви бачили у Радванці чи Берегово.

Сотні величезних будинків, майже палаців, стоять прямо біля дороги в закарпатському селищі Нижня Апша. Всі ці будинки належать циганам. Румунським, які багаті. Хоча самі вони дуже скаржаться, що їх називають циганами, запевняючи, що роми та румуни не мають нічого спільного.

Про багатство можна судити за місцевим автопарком. Але головне, що всі будівлі заселені і навіть ті, що не добудовані.

Кожен з мешканців хоче перевершити сусідів. Всі! До єдиного! І в них це добре виходить.











Блиск і злидні: як насправді виглядає життя циган в Україні / 6 фотографий

Львівські роми

Справжні львівські цигани, що живуть тут не один десяток років – це особлива частина суспільства, яка з одного боку асимілювалась із львів’янами, а з іншої – намагається берегти свої традиції. Ці роми не жебракують, не кочують, вони називають себе частиною українського народу і намагаються у ньому не розчинитись.

Їхні будинки ззовні нічим не відрізняються від українських хат, та всередині роми намагаються довести все до вишуканого вигляду. Циганський шик – це червоний колір, величезні люстри, шкіряні дивани та штучні квіти.

Народжуваність циган

Цигани ставлять народжуваність на конвеєр, бо держава оплачує народження кожної наступної дитини. Тому циганки народжують уже із 11 років. Через це і смертність висока. Тим не менше, цигани народжують і народжують. Кількість дітей у сім’ях може сягати далеко за десятеро.

Дуже часто одночасно народжують і мама, і 15-літня донька, і бабуся. Наразі кожні 5-ті пологи циганські, а незабаром будуть кожні четверті, – кажуть експерти.

Напади на табори

Побут та звичаї циганського життя не залишаються без реакції суспільства. Цієї весни почастішали напади на ромські табори. Так звану зачистку провели у Києві. У Голосіївському парку роми захопили частину території, де розбили табір. Прогнати їх звідти співробітники парку прийшли з представниками Нацдружин.

Конфлікти виникали і в інших містах. Напади на циган фіксували у Льовові, де один чоловік загинув. А у Закарпатті згорів ромський дитячий садок. Представники національності не виключають версії про підпал.

Виникали інциденти і через самих циган – вони побили битою перехожого, що йшов повз захоплену ними територію та напали на підлітка. На сутички відреагувала засудженням Рада Європи.

Ініціатором нападів є націоналістично налаштована молодь. Правозахисники вважають, що причиною цього явища є ксенофобські настрої, які зараз набувають поширення не лише в Україні, а й в інших країнах, де, наприклад, не сприймають біженців.

Фото: zakarpattya.net.ua, sicheslavets.livejournal.com, укроп.org, tyachiv.com.ua.