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День десантника в Україні перенесено – нова дата

День десантника в Україні з 2017 року відзначають не 2 серпня, а 21 листопада.

– Починаючи з 2017, свій професійний день десантники відзначатимуть 21 листопада, а не 2 серпня (як було ще за радянських часів), – повідомляло Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

Читайте: Українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії

Перенесення професійного дня українських десантників офіційно затвердив президент України.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Високомобільні десантні війська Збройних сил України (ВДВ ЗСУ) змінили назву на Десантно-штурмові війська.

Фото: 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв

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