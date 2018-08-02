Десятки мільярдів. Скільки Україна втратила грошей через війну на Донбасі

Україна з 2014 року через конфлікт на Донбасі зазнала збитків загальною сумою у 100 мільярдів доларів.
Про це в ефірі українського телеканалу повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак з посиланням на дані аналітиків США Atlantic Council, передає АФ.
Він додав, що у цю суму включені економічні втрати через блокування суден в Азовському морі.
– 100 мільярдів – це збитки України. Це і недоотримана вигода і ті втрати, які вже відбулися, і втрати на Азовському узбережжі через те, що товарообіг через наші порти зменшився, – повідомив заступник міністра.
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До речі, ОБСЄ озвучили дані, скільки мирних жителів загинуло на Донбасі.
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