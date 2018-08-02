Динамо – Шахтар: у Києві закриють три станції метро

У Києві 3 серпня на час матчу Динамо – Шахтар, який пройде на НСК Олімпійський, закриють три станції метро.

Зокрема, з 18.00 до 19.00 не працюватиме ст. м. Олімпійська, метро Площа Льва Толстого закриється на вхід, Палац Спорту – на вихід, повідомляється на сторінці метрополітену у Facebook.

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Крім цього, в метрополітені додали, що після 20.30 можливе обмеження входу на ці станції.

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Фото: КП Київський метрополітен, dreamstime