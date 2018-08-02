ГПУ: Убивство Шеремета – не теракт

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не встановило у злочині ознак терористичного акту.

Про це йдеться у поясненнях, які Генеральна прокуратура надала у відповідь на заяву редактора Української правди Олени Притули.

– Суб’єктивна сторона складу злочину за ст. 258 КК (терористичний акт. – Ред.) передбачає порушення громадської безпеки, залякування населення, провокацію воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади, – зазначають у ГПУ.

Водночас, у відомстві стверджують, що “на час реєстрації провадження та на сьогодні таких ознак не встановлено”.

Читайте: Мамуська, не рви серце! Відверті спогади мами Шеремета

У ГПУ кажуть, що їхні співробітники у нагляді за СБУ вивчали кримінальне провадження і також не встановили підстав для кваліфікації вбивства як теракту.

Як повідомлялося, у поліції заявили, що слідство встановило особу, яка може бути причетна до вбивства Шеремета.

Фото: УНІАН