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Кличко відкрив пам’ятник Іллі Муромцю й першу чергу однойменного парку

Мер Києва Віталій Кличко відкрив скульптуру богатиря Іллі Муромця, яку встановили в столиці, в парку Муромець.

Сьогодні презентували і першу чергу оновленого парку, передає прес-служба Кличка.

– Ілля Муромець народився під Черніговом, служив у дружині князя Володимира, захищав місто Київ, похований в Києво-Печерській Лаврі. Це наш богатир, це наша історія,  яку в нас намагаються поцупити. Тому Муромець стоятиме тут, на історичному місці, де колись розташовувалась богатирська застава, – відзначив Кличко.

Всі роботи зі створення пам’ятника та благоустрою першої черги парку здійснювалися за кошти меценатів.

– Хочу відзначити, місту створення скульптури і облаштування першої черги цього гарного парку нічого не коштувало! Ми не витрачали бюджетних коштів. Це меценатський проект. І це добре, що кияни, які мають можливість, долучаються до розвитку нашого міста, – відзначив Кличко.

Наприкінці березня цього року місто провело конкурс з благоустрою центральної частини урочища Чорторий, що на Трухановому острові в Деснянському районі. Переміг тоді авторський колектив на чолі з молодим і талановитим художником-скульптором Володимиром Журавлем. Його роботи кияни вже знають – художня композиція Володимира, “Діти, які запускають кораблики” сьогодні прикрашає Поштову площу.

– Це мрія мого дитинства, стояти поруч із богатирями сучасності. А вже про те, аби виліпити легендарного богатиря… Про таке я навіть не мріяв. Це дуже велика відповідальність, – сказав Володимир Журавель під час урочистого відкриття скульптури Іллі Муромця.

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Кличко відкрив пам’ятник Іллі Муромцю й першу чергу однойменного парку / 8 фотографий

Позував скульптору в образі богатиря Василь Вірастюк.

– Це місце енергетично наповнене силою. Сьогодні в парку Муромець знаходиться база федерації Стронгменів, база найсильніших людей України. Тут колись набирався сили Ілля Муромець, тут набираються сили і сучасні богатирі, – відзначив Вірастюк.

Пам’ятник, який відкрили,  11 метрів заввишки – разом з пагорбом і гранітним постаментом.

Скульптуру Іллі Муромцю створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для робіт такого великого розміру.

– Це унікальний пам’ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Його частини відливали у формах, виготовлених за допомогою 3D принтера. Такого – для скульптури великого розміру в Україні та, може, й у світі ще не робили! Щоб прискорити процес, який міг зайняти кілька років,  талановитому скульптору Володимиру Журавлю довелося винайти таку унікальну технологію, – розповів Віталій Кличко.

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Мер також зазначив, що сьогодні відкрили першу чергу оновленого парку і його продовжать облаштовувати.

За задумом авторів проекту, парк, маючи історичну тематику, буде сучасним. З системою інформації та навігації, тактильними табличками, доріжки вимостять тактильною плиткою, щоб люди з обмеженими можливостями почувалися комфортно. Також на території парку встановлять пандуси, облаштують нові велодоріжки.

У оновленому парку Муромець можна буде і відпочивати, і проводити різноманітні заходи – від екскурсій і виставок, лекцій і творчих зустрічей, до невеликих концертів і міських свят.

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