Кораблі США стануть червоною лінією для РФ в Україні – експерт

Якщо кораблі США увійдуть у басейни Чорного і Азовського морів – це стане червоною лінією для Росії.
Про це розповів директор аналітичного центру Політика Микола Давидюк, пише 24tv.
– Москва намагається там, де в них є трошки більше сили, це показати. Зокрема, в Азовському морі. Загроза, що ця криза переросте в щось більше, існує. Але насправді російський флот – бляшанки, термін дії яких давно закінчився.
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Входження будь-якого корабля США в басейни Чорного і Азовського морів змінюють баланс сил катастрофічно не на користь Росії. І росіяни це добре розуміють, – підкреслює Микола Давидюк.
Нагадаємо, українські прикордонники сказали, чому наступ РФ на Азові провалиться.
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