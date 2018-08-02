Кораблі США стануть червоною лінією для РФ в Україні – експерт

Якщо кораблі США увійдуть у басейни Чорного і Азовського морів – це стане червоною лінією для Росії.

Про це розповів директор аналітичного центру Політика Микола Давидюк, пише 24tv.

– Москва намагається там, де в них є трошки більше сили, це показати. Зокрема, в Азовському морі. Загроза, що ця криза переросте в щось більше, існує. Але насправді російський флот – бляшанки, термін дії яких давно закінчився.

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Входження будь-якого корабля США в басейни Чорного і Азовського морів змінюють баланс сил катастрофічно не на користь Росії. І росіяни це добре розуміють, – підкреслює Микола Давидюк.

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