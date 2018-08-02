Києво-Печерську та Почаївську лаври передадуть Українській православній церкві

Після визнання єдиної Української православної церкви їй будуть передані і Києво-Печерська, і Почаївська лаври.

Про це заявив глава УПЦ-КП патріарх Філарет.

– Справа в тому, що жодної власності Московський патріархат в Україні не має. Не має власності. Ось взяти, наприклад, Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра – чия це власність? Власність української держави.

І держава передала свою власність у користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра – і одна, і друга – будуть передані українській церкві, – сказав він в інтерв’ю телеканалу Прямий.

Глава УПЦ-КП також зазначив, що храми, побудовані за кошти парафій, є власністю парафій, а не Росії.

– Тому Росія тут своєї власності церковної не має, – сказав патріарх.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій підтвердив намір дарувати українській церкві автокефалію.

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