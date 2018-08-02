Луценко: Запущено план з дестабілізації півдня України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування справи Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що справа про напад на чиновницю міськради Херсона Катерину Гандзюк, “є лише частиною ланцюга антиукраїнських провокацій на півдні України”.

Про це Луценко заявив журналістам, повідомляє Укрінформ.

Генпрокурор зазначив, що контролює розслідування цієї справи, і висловив надію, що Гандзюк співпрацюватиме зі слідством.

– Я особисто хвилююся і контролюю справу про пошкодження здоров’я пані Гандзюк у Херсоні. Єдине, що я хочу, це її співпраці з правоохоронними органами та, думаю, що ми зможемо усією силою правоохоронної системи знайти відповідь на це питання.

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Тим більше, що справа Гандзюк, як тепер уже очевидно, є лише частиною ланцюга антиукраїнських провокацій на півдні України. Сьогоднішні події в Одесі показали, що є скоординований план дестабілізації проукраїнського життя на півдні України, – сказав Луценко.

Як повідомлялося, 31 липня Катерину Гандзюк облили кислотою, коли вона виходила з під’їзду будинку.