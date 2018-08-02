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Люблю Крим, але це не виправдовує крадіжку – Ахеджакова

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка у РФ поповнила так званий чорний список людей, які не визнають анексію Криму, зізналася у великій любові до півострова, вважає його українським.

Лія Ахеджакова

В інтерв’ю Собеседнику актриса розповіла, що на батьківщині її вже охрестили терористкою.

– Тепер я – “терористка” по відношенню до Криму. Щоправда, я “терорист” в компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – “вороги народу” і, головне, “терористи”. Але така компанія дивовижна – честь для мене, – сказала Ахеджакова.

За її словами, Крим став частю її життя ще в дитинстві, коли відпочивала в піонерських таборах.

– Я Крим весь об’їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує крадіжку. Я вважаю: Крим належить Україні, – зазначила актриса.

Читайте: Автори антирейтингу рабства показали Крим російським

Нагадаємо, 6 липня у Москві Лія Ахеджакова взяла участь в акції на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Фото: Михаил Зильбер/Собеседник

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