Масове отруєння шаурмою у Києві: власникові кіосків загрожує в’язниця

У Києві зафіксовано багато випадків отруєння шаурмою на станціях метро Лісова, Дарниця, Оболонь і Поштова площа. Всі точки продажу, в яких отруїлися люди, відносяться до одного суб’єкта господарювання.

Винні в отруєнні шаурмою десятків людей у Києві відповідатимуть згідно з Кримінальним кодексом України, заявляє на прес-конференції начальник Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Госпродпотребслужби) у Києві Олег Рубан.

– Спалах зареєстрований у чотирьох локаціях: метро Лісова, Дарниця, Оболонь і Поштова площа. Встановлено, що це один суб’єкт господарювання, який здійснював продаж даного продукту… Ці факти передаватимуться у правоохоронні органи, – сказав Рубан.

Говорячи про діагноз семи десятків постраждалих, Рубан зазначив, що він ще встановлюється, але попередньо це – сальмонельоз.

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– Купувати продукти харчування треба лише у місцях організованої торгівлі, де є контроль з боку ветеринарної служби,… з боку оператора ринку. На жаль, дані суб’єкти перебували за межами закону, працювали без необхідних дозволів, – зазначив Рубан.

Нагадаємо, у Києві кількість госпіталізованих шаурмою збільшилася до 70 осіб.

Фото: Alex N/Dreamstime.com