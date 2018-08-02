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Мінімальну зарплату підвищать до 4,2 тис. грн вже у 2018 – Розенко

Віце-прем’єр України Павло Розенко переконаний у підвищенні до кінця року мінімальної зарплати в Україні до рівня 4200 грн.

Гривня

Про це Павло Розенко сказав в ефірі 5 каналу.

– Я оптиміст у цьому питанні. Я переконаний, що для того, щоб, зокрема, говорити і про підвищення пенсій українцям, щоб говорити про легалізацію заробітних плат, оживити купівельну спроможність громадян, це є наші амбіції і наше зобов’язання перед суспільством – ще цього року зробити 4200 грн (Мінімальну заробітну плату. – Ред.), – зазначив Розенко.

– Коли, в якій формі, як швидко ми це робитимемо – будемо, безумовно, радитися всередині уряду, але я ще раз кажу: є звернення Президента України щодо 4200 грн, є публічні зобов’язання, зафіксовані, зокрема, у проекті державного бюджету України.

Там також зафіксована ця цифра. Я переконаний, що цього року ми зможемо це зробити, – наголосив чиновник.

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Нагадамо, де в Україні найвищі зарплати.

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