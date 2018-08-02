PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На Донбасі поранено 5 військових, у ворога – великі втрати/

На Донбасі поранено 5 військових, у ворога – великі втрати

За добу окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях сил операції Об’єднаних сил, важке озброєння не застосовувалося. Поранено 5 українських  військових.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, ворог вів прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

Повідомляється також, що зник один військовий підрозділу Об’єднаних сил, організовано його пошуки.

За даними розвідки, 5 окупантів загинуло, 4 – дістали поранення.

Читайте: Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ

Нагадаємо, ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі.

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Бойовики на Донбасі
Італія постачала найманців на Донбас: 3-х вербувальників схопили
На Донбасі загинули два окупанти і поранено українського захисника
Вбивство Сармата: що відомо про добровольця Олешка
У Бердянську застрелили відомого добровольця Сармата
Танки РФ на Донбасі
Втручання у вибори і вторгнення: Турчинов назвав плани РФ на 2019
оос
Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів та кулеметів. Троє військових поранені
Повилазили виродки, які в 14-му ховалися. Як і хто заробляє на війні в Україні
ЄС Росія
Латвійський депутат запропонував розділити Росію
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка