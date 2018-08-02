На Донбасі поранено 5 військових, у ворога – великі втрати

За добу окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях сил операції Об’єднаних сил, важке озброєння не застосовувалося. Поранено 5 українських військових.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, ворог вів прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

Повідомляється також, що зник один військовий підрозділу Об’єднаних сил, організовано його пошуки.

За даними розвідки, 5 окупантів загинуло, 4 – дістали поранення.

Читайте: Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ

Нагадаємо, ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі.

Фото: Міноборони