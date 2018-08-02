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На Укрпошті ввели “щасливі години”: як і коли отримати знижку

В Укрпошті з 1 серпня стартувала акція Щасливі години.

З 1 серпня у певний час на Укрпошті клієнти зможуть відправити посилки на 10% дешевше, передає прес-служба Мінінфраструктури.

– Клієнти компанії можуть відправити посилки на 10% дешевше з 19.00 до 21.00 в будні. Акція діє для послуг Укрпошта Експрес і Укрпошта Smartbox у комп’ютеризованих поштових відділеннях, – повідомляє відомство.

Директор з розвитку мережі Укрпошти Валентина Дудко зазначила, що таким чином клієнти заощадять гроші і час при пересиланні швидких посилок, оскільки після 19.00 у робочі дні черг у більшості випадків вже не буде.

Сама акція Щасливі години триватиме до 1 жовтня 2018 року.

До слова, Укрпошта запустила мобільний додаток і створила чат-бота.

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