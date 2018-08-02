На аеродромі Коротич у Харківській області 57 жінок-парашутисток з 19 країн світу встановили унікальний світовий рекорд.
Екстремали з міжнародного проекту Women on Wings зібрали велику формацію в повітрі і двічі її перебудували, пише Об’єктив.
Для встановлення рекорду парашутистки на трьох літаках піднялися на висоту понад 5 тис. метрів.
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Потім за півтори хвилини вільного падіння вони зібралися в задану фігуру і двічі її перебудували в повітрі.
Рекорд в категорії Великі формації з перестроюванням серед жінок зареєстрували судді FAI – Жизель Хейтзінгер і Володимир Злотник.
Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Позняках у Києві чоловік із парашутом вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку.
Фото: Women on Wings
Відео: Харківський Аероклуб
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