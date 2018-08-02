PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд/

Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд

На аеродромі Коротич у Харківській області 57 жінок-парашутисток з 19 країн світу встановили унікальний світовий рекорд.

Екстремали з міжнародного проекту Women on Wings зібрали велику формацію в повітрі і двічі її перебудували, пише Об’єктив.

Для встановлення рекорду парашутистки на трьох літаках піднялися на висоту понад 5 тис. метрів.

Читайте: Сам чи у “тандемі”. Де стрибнути з парашутом в Україні (ІНФОГРАФІКА)

Потім за півтори хвилини вільного падіння вони зібралися в задану фігуру і двічі її перебудували в повітрі.

Рекорд в категорії Великі формації з перестроюванням серед жінок зареєстрували судді FAI – Жизель Хейтзінгер і Володимир Злотник.

image image image image
Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Позняках у Києві чоловік із парашутом вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку.

Фото: Women on Wings

Відео: Харківський Аероклуб

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка