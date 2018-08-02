На аеродромі Коротич у Харківській області 57 жінок-парашутисток з 19 країн світу встановили унікальний світовий рекорд.

Екстремали з міжнародного проекту Women on Wings зібрали велику формацію в повітрі і двічі її перебудували, пише Об’єктив.

Для встановлення рекорду парашутистки на трьох літаках піднялися на висоту понад 5 тис. метрів.

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Потім за півтори хвилини вільного падіння вони зібралися в задану фігуру і двічі її перебудували в повітрі.

Рекорд в категорії Великі формації з перестроюванням серед жінок зареєстрували судді FAI – Жизель Хейтзінгер і Володимир Злотник.







Під Харковом 57 парашутисток з 19 країн встановили світовий рекорд / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Позняках у Києві чоловік із парашутом вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку.

Фото: Women on Wings

Відео: Харківський Аероклуб