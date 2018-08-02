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Підвищення пенсій – кому і коли піднімуть виплати

Підвищення пенсій людям, які мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, відбудеться вже цього року за умови наявності ресурсу в Пенсійному фонді.

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Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів, передає його прес-служба.

– Підвищення пенсій тим людям, які мають великий трудовий стаж і маленькі заробітні плати, з якими вони виходили на пенсію, і через це мають невеликі пенсійні виплати, – це наступний етап пенсійної реформи. Зокрема, необхідно внести зміни в чинне законодавство. Є звернення президента України до уряду з цього приводу, є відповідні ініціативи уряду, – сказав він.

Він назвав абсолютно несправедливою ситуацію, коли люди з великим страховим стажем у жовтні минулого року отримали мінімальні, мізерні надбавки до пенсії.

– Я сподіваюся, що Міністерство соціальної політики виконає відповідні доручення і внесе на розгляд уряду, а уряд внесе на розгляд Верховної Ради зміни до законодавства, які врегульовують цей механізм, – зазначив віце-прем’єр-міністр.

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– В уряді немає дискусії – треба підвищувати пенсії чи ні. Все залежить від фінансової спроможності української економіки, від наявності фінансового ресурсу Пенсійного фонду України. Це питання досить масштабне, що включає і розвиток економіки, і легалізацію заробітної плати, легалізацію тіньової зайнятості та динаміку надходжень в Пенсійний фонд. Якщо всі ці фактори складуться і ми отримаємо реальний ресурс, я сподіваюся, що ще в цього року ми оголосимо і проведемо цю ініціативу, – наголосив Розенко.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін розглядає питання про підвищення пенсій колишнім колгоспникам, які мали стаж, але виплати були копійчані.

Фото: real-vin.com.

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