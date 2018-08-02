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Погода на вихідні: де буде дощ, а куди їхати за засмагою (КАРТА)

У вихідні, 4-5 серпня, на заході традиційно очікуються дощі, а за засмагою треба їхати на південь України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 4 серпня, дощі з грозами можливі на півночі та північному заході.

У західних областях буде найхолодніше – не більше +27, на градус вище на півночі та у центрі країни.

На сході +31, а у південних регіонах – до +32.

У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень 26-28 вище нуля.

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У неділю, 5 серпня, зона опадів дещо зміститься з півночі на схід. У західних областях також прогнозують дощі і грози.

Температура повітря не зміниться.

У столиці сухо, хмарно з проясненнями, температура також залишиться незмінною.

Раніше синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.

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