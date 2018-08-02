Погода на вихідні: де буде дощ, а куди їхати за засмагою (КАРТА)

У вихідні, 4-5 серпня, на заході традиційно очікуються дощі, а за засмагою треба їхати на південь України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у суботу, 4 серпня, дощі з грозами можливі на півночі та північному заході.
У західних областях буде найхолодніше – не більше +27, на градус вище на півночі та у центрі країни.
На сході +31, а у південних регіонах – до +32.
У Києві дощ, вночі 16-18, а вдень 26-28 вище нуля.
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У неділю, 5 серпня, зона опадів дещо зміститься з півночі на схід. У західних областях також прогнозують дощі і грози.
Температура повітря не зміниться.
У столиці сухо, хмарно з проясненнями, температура також залишиться незмінною.
Раніше синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.