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Погода в Україні на сьогодні, 2 серпня (КАРТА)

Сьогодні майже скрізь по Україні очікується суха і сонячна погода.

Лише у західних областях прогнозують дощі та грози, передає Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, спекотно буде на півдні країни – до +32.

У центральних областях – від 28 до 30 вище нуля.

На решті території – схід, захід та північ – у межах +29.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня 27-29 градусів тепла.

Читайте: Візьму гондолу на прокат! У Львові знову потоп

Нагадаємо, прогноз погоди на тиждень в Україні.

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