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Сенат США підтримав виділення Україні $250 млн

Сенат США підтримав рішення Палати представників про виділення $250 млн на безпекову допомогу Україні.

Сенат США

Про це повідомляє посольство США в Україні.

– Сенат США ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, яким санкціоновано виділення Міністерству оборони США $250 млн для надання безпекової допомоги Україні. Із зазначеної суми $50 млн має бути спрямовано на летальні види озброєнь, – йдеться у повідомленні.

Цей документр також включає співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки.

Окрім того, підтверджується відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО.

Закон набуде чинності після підпису президентом США Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, 26 липня нижня палата американського Конгресу ухвалила проект бюджету на оборонні потреби США, що передбачає виділення $250 млн на допомогу в сфері безпеки для України.

Фото: dreamstime.com

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