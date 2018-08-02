Труханів острів, баржі та гідроцикли – як Савченко планувала теракт у Києві

Слідство встановило можливі точки обстрілу, звідки Надія Савченко і Володимир Рубан планували здійснити теракт.

Народний депутат України Надія Савченко та керівник Офіцерського корпусу Володимир Рубан вибрали собі два місця на Трухановому острові, звідки збиралися обстріляти центр Києва з мінометів.

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин під час спільного брифінгу керівництва СБУ і ГПУ про завершення досудового розслідування у справі про підготовку теракту в Києві.

– Досить однієї баржі для того, щоб встановити всі 4 міномети, два гідроцикли для того, щоб потім виїхати, наприклад, в Гідропарк і там сховатися серед населення, – розповів Рувин.

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За підрахунками експертів, теракт міг привести до 7,5 – 10 тисячам постраждалих.

Як повідомлялося, слідство визначило, який радіус могли охопити вибухи в центрі Києва.

Фото: УНІАН