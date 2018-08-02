PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Ціни на газ в Україні: у Кабміні пообіцяли субсидії/

Ціни на газ в Україні: у Кабміні пообіцяли субсидії

У разі підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко в ефірі 5 каналу.

За його словами, зараз тривають переговори з Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу кредитних коштів Україні, причому підняття ціни на газ для населення є однією з головних умов для виділення коштів.

Як зазначив Розенко, в уряді беруть до уваги той факт, що світові тренди свідчать про постійне зростання ціни на газ, але нинішній рівень життя українців не дозволяє сьогодні говорити про те, що вартість цього енергоресурсу може бути істотно підвищена.

– Для нас дуже важливо на сьогоднішній момент зберегти баланс між тим, як реагують світові ринки, і найголовніше – захистити людей. На сьогоднішній день та система субсидій, яка є, ми хочемо її, з одного боку, активізувати, а з іншого – сказати людям, що система субсидій працює, вона захистить кожну людину, кожну сім’ю навіть під час підняття цін, – сказав він.

Читайте: Скільки Київ заплатив за газ приватним постачальникам

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України до 1 вересня продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу.

А це у свою чергу означає, що ціна газу для населення не зміниться до 1 вересня 2018 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Скільки Київ заплатив за газ приватним постачальникам
гройсман
Як знизити ціну на газ в Україні – Гройсман назвав умову
Як заощадити на опаленні: готуватись варто завчасно
Комуналка
Як отримати компенсацію за зекономлені газ і світло
витренко
РФ зволікатиме з переговорами по газу до рішення апеляції щодо Стокгольмського арбітражу
Транзит російського газу через Україну – план на 10 років
Газ
Здорожчання газу для населення: коли і на скільки
Газ Україна
Газові переговори ЄС, України та Росії – дата
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка