Ціни на газ в Україні: у Кабміні пообіцяли субсидії

У разі підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко в ефірі 5 каналу.

За його словами, зараз тривають переговори з Міжнародним валютним фондом про надання чергового траншу кредитних коштів Україні, причому підняття ціни на газ для населення є однією з головних умов для виділення коштів.

Як зазначив Розенко, в уряді беруть до уваги той факт, що світові тренди свідчать про постійне зростання ціни на газ, але нинішній рівень життя українців не дозволяє сьогодні говорити про те, що вартість цього енергоресурсу може бути істотно підвищена.

– Для нас дуже важливо на сьогоднішній момент зберегти баланс між тим, як реагують світові ринки, і найголовніше – захистити людей. На сьогоднішній день та система субсидій, яка є, ми хочемо її, з одного боку, активізувати, а з іншого – сказати людям, що система субсидій працює, вона захистить кожну людину, кожну сім’ю навіть під час підняття цін, – сказав він.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів України до 1 вересня продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу.

А це у свою чергу означає, що ціна газу для населення не зміниться до 1 вересня 2018 року.