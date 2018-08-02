У зоні ураження були і школи. Слідство у справі Савченко і Рубана завершено

Слідство у справі Надії Савченко та Володимира Рубана закінчено. Здобуті всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту шляхом використання зброї, яка була надана їм на території “ЛДНР”.

Сьогодні прокуратура заявила про наступний етап слідства у справі Надії Савченко відповідно до 290 КПКУ – ознайомлення підозрюваних з матеріалами досудового слідства, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час прес-конференції на полігоні ЦСО Альфа.

Після завершення цього етапу акт буде направлений до суду. З огляду на кількість доказів, цього року суд має розпочатися і вийти на активну фазу.

Луценко також відзначив, що судовий процес є виключно компетенцію суддів.

Керівництво СБУ спільно з Генпрокуратурою вирішили оприлюднити окремі матеріали слідства.

Крім того, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, скільки людей могли б знаходитися у зоні ураження, якщо б СБУ не попередила масовий теракт у центрі української столиці.

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Так, експерти провели розрахунки, які показали, що вилучене озброєння і боєприпаси могли охопити радіус до кількох кілометрів.

Теракт мав відбутися у місцях масового перебування людей у центрі Києва.

У зазначеному радіусі було 17 закладів (8 дошкільних) освіти, заклади охорони здоров’я, органи державної влади, розважальні центри, житлові будинки тощо, де перебуває в середньому 70 тис. осіб.

Нагадаємо, результати експертизи на поліграфі підтвердили, що народний депутат Надія Савченко готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, а також обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави.

Фото: Скриншоти прямого ефіру 112 каналу, УНІАН