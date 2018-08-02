Угорщина створила пост міністра у справах Закарпатської області. МЗС України обурене

В уряді Угорщини створили посаду міністра, який відповідатиме за розвиток Закарпатської області України.

– 31 липня 2018 року в МЗС України був викликаний тимчасовий повірений у справах Угорщини в Україні Ласло Пап. Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з низкою недружніх кроків офіційного Будапешта стосовно України та наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на двосторонні відносини, – заявили в МЗС України.

Зокрема, наголошено на неприйнятності останніх заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, які суттєво дисонують з політикою Європейського Союзу та значною мірою відображають підходи країни-агресора.

– Угорському дипломату також було вручено ноту з вимогою надання офіційних роз’яснень у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України, – наголошується у повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко домовився про продовження діалогу з Угорщиною щодо мовної статті закону про освіту.

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