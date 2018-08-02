PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Україна розгорне додатковий батальйон на кордоні з Угорщиною/

Україна розгорне додатковий батальйон на кордоні з Угорщиною

Міністр оборони Степан Полторак і глава ОДА Геннадій Москаль обговорили можливість розташування військового батальйону в Береговому.

У місті Берегове Закарпатської області ймовірно буде розміщений батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської області.

Уточнюється, що під час свого візиту міністр оборони Степан Полторак і глава ОДА Геннадій Москаль обговорили можливість розташування батальйону в Береговому, а також поспілкувалися про розвиток інфраструктури військових підрозділів в Ужгороді та Мукачеві.

Читайте: Закон про освіту: Порошенко домовився про продовження діалогу з Угорщиною

Крім того, глава ОДА з міністром розглянули будівництво в області житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, в Угорщині створили офіційну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття”.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Швидший і надійніший: в Україні модернізували радянський БТР-60ПБ
Винищувач МіГ
На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ
На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина
Військова допомога США: українські бійці ССО отримали сучасні “нічники”
Підвищення зарплати військовим 2018: коли і на скільки
Ракетники ЗСУ готові відбити масовану атаку авіації на Донбасі – Командування
День Сил спецоперацій
Україна відзначає День Сил спеціальних операцій
Кораблі НАТО зайшли у Чорне море
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка