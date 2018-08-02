Україна розгорне додатковий батальйон на кордоні з Угорщиною

Міністр оборони Степан Полторак і глава ОДА Геннадій Москаль обговорили можливість розташування військового батальйону в Береговому.

У місті Берегове Закарпатської області ймовірно буде розміщений батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської області.

Уточнюється, що під час свого візиту міністр оборони Степан Полторак і глава ОДА Геннадій Москаль обговорили можливість розташування батальйону в Береговому, а також поспілкувалися про розвиток інфраструктури військових підрозділів в Ужгороді та Мукачеві.

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Крім того, глава ОДА з міністром розглянули будівництво в області житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, в Угорщині створили офіційну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття”.