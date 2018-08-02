PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Велика Британія покарала російські компанії за будівництво Керченського мосту/

Велика Британія покарала російські компанії за будівництво Керченського мосту

Велика Британія оновила свій список санкцій шістьма російськими компаніями, які брали участь в будівництві Керченського моста в анексованому Криму.

Керченський міст

Список оприлюднено на сайті британського уряду.

Зокрема, під санкції потрапили дві компанії Аркадія Ротенберга – ПАТ Мостотрест і ТОВ Стройгазмонтаж, АТ Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Стройгазмонтаж – Мост, вологодське АТ ВАД.

Читайте: У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Нагадаємо, саме відносно цих 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, 31 липня ЄС ввів санкції.

Україна запровадила санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Фото: dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У США анонсували санкції “з пекла” проти Росії
19 компаній і 22 особи: Україна покарає будівельників мосту в Криму
ЄС санкції
ЄС ввів санкції проти російських компаній за будівництво Керченського мосту
Санкції проти Росії
У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ
Поліція
Отруєнням Скрипалів займалися дві групи з РФ – ЗМІ
Новий удар по олігархам Путіна: у США представлять посилені санкції
Крим
Літак Великої Британії провів розвідку біля Криму
Brexit
Велика Британія може відмовитися від платежів за Brexit
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка