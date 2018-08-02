Велика Британія покарала російські компанії за будівництво Керченського мосту

Велика Британія оновила свій список санкцій шістьма російськими компаніями, які брали участь в будівництві Керченського моста в анексованому Криму.

Список оприлюднено на сайті британського уряду.

Зокрема, під санкції потрапили дві компанії Аркадія Ротенберга – ПАТ Мостотрест і ТОВ Стройгазмонтаж, АТ Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург, АТ Суднобудівний завод Залив, ТОВ Стройгазмонтаж – Мост, вологодське АТ ВАД.

Читайте: У США оголосили про перезавантаження санкцій проти РФ

Нагадаємо, саме відносно цих 6 російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту, 31 липня ЄС ввів санкції.

Україна запровадила санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму.

Фото: dreamstime.com