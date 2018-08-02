Вступна кампанія 2018: майбутнє за програмуванням, але обирають мову і право

Добігає кінця вступна кампанія 2018 року і більшість абітурієнтів вже визначились з майбутніми професіями. З року в рік серед молоді популярні філологічний та економічний напрямки. Факти ICTV з’ясували, чи відповідають бажання майбутніх професіоналів ринку праці України.

Популярні спеціальності вчорашні школярі традиційно воліють здобувати у великих містах. Там і освіта більш якісна, і можливостей більше. Майбутні студенти обирають навчання у Києві, Львові та Харкові. Фаворит серед ВНЗ у молоді – КНУ імені Тараса Шевченка. До трійки лідерів також входять Львівський національний університет Франка та НТУ Київський політехнічний інститут.

Загалом, тенденція до здобуття вищої освіти зберігається в Україні вже не перший рік. За даними міносвіти, у 2018 році її отримати вирішили 76% випускників. В той самий час, як ринок праці показує протилежну динаміку – 60% вакансій вимагають рівень кваліфікації професійно-технічних училищ.

ТОП-спеціальності

Чи то за покликом серця, чи за велінням батьків, більшість цьогорічних абітурієнтів подавали документи на філологічні та юридичні спеціальності. Далі зі значним відривом слідує менеджмент. Серед популярних спеціальностей також економіка, медицина та комп’ютерні спеціальності. Загалом список виглядає наступним чином:

Філологія – 75934 заяви

Право – 72965 заяв

Менеджмент – 47695 заяв

Середня освіта – 45397 заяв

Комп’ютерні науки – 38374 заяви

Економіка – 29702 заяви

Медицина – 29065 заяв

Інженерія програмного забезпечення – 25930 заяв

Туризм – 24827 заяв

Психологія – 22675 заяв

Особливість цьогорічної вступної кампанії – популярність навчання за контрактом. В міністерстві освіти порахували, що більше половини вступників – 55% від загальної кількості, виявили таке бажання. І тільки менше половвини вирішили поборотись за бюджетні місця.

Популярні вакансії

Традиційно роботодавці відчувають попит у сфері продажу. Тут шукають менеджерів по роботі з клієнтами, працівників роздрібної торгівлі та прямих продажів. Продовжує стрімкий розвиток і ІТ-напрямок, де найбільше потребують професіоналів з програмування та розробки.

Чимало спеціалістів шукають і в категорії вищого менеджменту у напрямках продажів, виробництва та фінансів. Десятка найпопулярніших спеціальностей на ринку праці:

Продажі

ІТ, телеком

Маркетинг

Кваліфіковані робітники

Адміністративний персонал

Виробництво

Бухгалтерія

Транспорт

Будівництво

HR-менеджмент

Така картина майже повністю повторює минулорічну. Єдина зміна – збільшення попиту на працівників сфери будівництва.

Конкуренція на ринку праці

Дослідження, оприлюднене нещодавно кадровим порталом НеаdHunter Україна, показує ситуацію на ринку праці протягом останніх півроку. Загалом, картина для шукачів роботи спостерігається не найкраща – на одну посаду претендує майже чотири спеціаліста.

Найвища конкуренція спостерігається у сферах керівних посад, видобувної галузі, початку кар’єри та юридичних посад. Ситуація виглядає зовсім несприятливою для майбутніх спеціалістів, особливо правників. Без досвіду роботи їм доведеться боротись за одне вакантне місце, як мінімум, з сімома конкурентами.

Де точно зможуть знайти роботу спеціалісти – так це сфери страхування, консультування та робітнича галузь. Там вакансій більше, ніж шукачів роботи.

Прогнози на майбутнє

В міністерстві соцполітики склали рейтинг професій, на які краще не покладати сподівань. За прогнозами експертів, вже у 2020 році завдяки технічній модернізації може зникнути зовсім низка професій на залізничному транспорті.

Також ризикують залишитись без роботи сторожі, консьєржі та паркувальники, яких замінять дешевші автоматизовані системи. З цієї ж причини можуть посунути людей з їх посад комп’ютерні програми обліковців, статистів та перекладачів.

А от безбідне майбутнє чекає на персональних бренд-менеджерів. Їх робота суміжна з галузями PR-у та маркетингу та полягає у побудові іміджу компанії.

Так само, як і зараз, в майбутньому відчуватиметься попит на професії, пов’язані з програмуванням. У різних сферах економіки, обслуговування та інженерії з поглибленням автоматизації постійно з’являтимуться потреби створення різних програм.

До речі, розвиток ІТ-галузі може стати грунтом для виникнення низки нових професій, пов’язаних з впровадженням інформаційних технологій у різні сфери життя.

Вчитись все життя

Цілком можливо, що через 5 років, коли сьогоднішні абітурієнти, озброївшись дипломами, почнуть штурмувати роботодавців, далеко не всі з них знайдуть роботу за спеціальністю.

У такому випадку молоді спеціалісти мають бути готовими до освоєння нової кваліфікації. Якщо людина обрала не той фах, в якому б хотіла реалізовуватись, то можна подумати про перепрофілювання або пошук суміжної професії в межах отриманої освіти.

Якщо ж здобута спеціальність подобається, але не є популярною серед роботодавців, спеціалісти з підбору кадрів радять продовжити навчання.

– Роботодавці готові брати молодих спеціалістів, у яких горять очі, і які готові вчитися. Має бути розуміння того, що один з трендів сучасності – вміння вчитися все життя, тому що ми живемо у світі, де регулярно відбуваються зміни, – розказує Катерина Криворученко, керівник експертно-аналітичного центру HeadHunter Україна.

Ці навички, на думку експерта, будуть ключовими у найближчі роки, і гратимуть роль у всіх сферах. А ще, щоб не залишитись без роботи завтра, студенти вже сьогодні мають її шукати. В Україні набуває популярності стажування у компаніях.

Підприємства беруть молодих недосвідчених спеціалістів до себе на стажування без відриву від навчання. Таким чином, закінчити ВНЗ можна вже з досвідом, а можливо – і з місцем роботи.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк