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Януковича викликали у Київ – взяти участь у судових дебатах (ДОКУМЕНТ)

Оболонський суд Києва, який розглядає справу про держзраду Віктора Януковича, викликає його для участі у судових дебатах.

янукович

Це підтверджує повістка на ім’я Віктора Януковича, оприлюднена на сайті суду.

У документах йдеться, що у разі неприбуття обвинуваченого, до нього можуть застосувати примусовий привід або грошовий штраф.

Читайте: Незадоволений: Янукович виступив зі зверненням з Росії

Також нез’явлення обвинуваченого може бути підставою для перегляду запобіжного заходу.

Нагадаємо, судові дебати по справі про держзраду Януковича повинні відбутися 16 і 17 серпня.

Фото: informator.news.

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