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АМКР проти прихованого підвищення залізничних тарифів

Найбільший український меткобінат АрселорМіттал Кривий Ріг проти прихованого підвищення тарифів на перевезення вантажів Укрзалізницею.

Про це заявив начальник відділу зовнішньої логістики підприємства Андрій Мороз в інтерв’ю корпоративному сайту, пише Мінпром.

Він нагадав, що в кінці липня Укрзалізниця збільшила нормативний строк доставки вантажів на 2 дні.

І за фактом ми будемо змушені платити не на 54 грн більше у зв’язку із зростанням тарифу з 546 до 600 грн, а ще додатково 1200 грн за кожне перевезення по Україні, – підкреслив менеджер.

– Ще одна тема з цього ж розряду. Зараз обговорюється вирівнювання класів вантажу. Фактично йдеться не скільки про вирівнювання, скільки про оплату порожнього пробігу вагонів з-під вантажів третього класу (в нашому випадку – концентрату). Ця оплата зростає на 90% (!). Деякі великі компанії вважають, що таке “вирівнювання” класів обійдеться всім вантажовідправникам України в 5,5 млрд грн у річному обчисленні. УЗ нарахувала 800 з гаком мільйонів до кінця року, якщо вони введуть цей показник. У перерахунку на рік це складе близько 3,9 млрд грн. Це вже серйозна історія, – сказав Мороз.

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– Ми не готові погоджуватися з черговим прихованим підвищенням і досить значним. УЗ все ж необхідно враховувати думку учасників ринку, які виступають категорично проти подібних рішень. Як найбільший іноземний інвестор в Україні, компанія АрселорМіттал сподівається, що державні регулювальні органи ухвалять виважене рішення з цього питання, з урахуванням думки підприємств однієї з ключових галузей для економіки країни, – резюмував Мороз.

За інформацією голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, з 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.

Приховане зростання тарифу зумовлено зміною процедури визначення плати за використання власних вагонів Укрзалізниці, підвищенням ставок на використання власних вагонів держмонополіста, а також запровадженням так званого коефіцієнта Тдод.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

Фото: dreamstime

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