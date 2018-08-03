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ДБР не розслідуватиме справи Генпрокуратури – Труба

Передачі справ з Генпрокуратури в ДБР не буде, Бюро розслідуватиме тільки ті справи, які відкриє самостійно.

Державне бюро розслідувань (ДБР) не буде завершувати розслідування справ, розпочатих Генеральною прокуратурою, кримінальні виробництва в Бюро будуть розпочаті з “чистого аркуша”, запевняє директор ДБР Роман Труба, пише Інтерфакс-Україна.

На думку Труби, завершувати справи інших слідчих було б неправильним, тому що основна категорія справ у Генпрокуратурі так чи інакше мають відношення до подій на Майдані в 2014 році.

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– Передати їх новим слідчим ДБР означало б поставити їх на тривалу паузу, так як новим слідчим необхідно багато часу для вивчення томів матеріалів, – пояснив він.

Нагадаємо, конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань.

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