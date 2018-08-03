Де найбрудніше повітря у Києві

Найбрудніше повітря у Києві в районах площ Бессарабської і Деміївської, Оболонського проспекту, вулиці Довженка і проспекту Перемоги.

Про це повідомляє ДСНС України.

– За повідомленням Укргідрометцентру, до 3 серпня у м. Києві спостерігалися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря), – йдеться у повідомленні.

Так, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 – 6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської та Деміївської, Оболонського проспекту, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

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Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,5 середньодобових ГДК, в районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Л.Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаської.

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Фото: Julia Burlachenko/Dreamstime.com