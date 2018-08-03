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Громадський велопрокат у Києві: дата відкриття, місця і ціни

Взяти велосипед у Києві напрокат на місяць можна буде за 199 гривень, а перші півгодини оренди будуть безкоштовними.

Прокат велосипедів у Києві називатиметься Nextbike. У місті вже почали наносити розмітку для станцій громадської оренди велосипедів.

На сайті Nextbike опублікували карту з 27 станціями прокату: біля метро Почайна, Лівобережна, Позняки, Осокорки, Харківська, Мінська, Героїв Дніпра, Оболонь, Лук’янівська, на Подолі, в центрі, на Русанівці та на Троєщині. Станції будуть віртуальними, без терміналів. Велосипед потрібно буде припаркувати в межах розмітки і поставити спеціальний замок на заднє колесо.

Тестовий запуск призначений на 14-15 серпня. Орендувати велосипед можна буде за допомогою додатку. У ньому сканується QR-код або вводиться номер велосипеда. Тоді замок автоматично відкривається. Повернути велосипед потрібно тільки на офіційну станцію.

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Разова поїздка обійдеться в 30 грн за півгодини. Абонемент на місяць – 199 грн. Перші півгодини на день будуть безкоштовними, а за наступні доведеться доплатити: другі і треті півгодини – по 5 грн, кожні наступні – 30 грн.

Сезонний тариф коштує 599 грн. Він діє до 30 листопада. Вартість поїздки розраховується так само, як у тарифі на місяць.

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