Кримчанина Костенка випустили з російської колонії

Український політв’язень, кримський активіст Олександр Костенко вийшов на волю з російської колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Про це у коментарі Громадському повідомив член Громадської наглядової комісії Кіровської області Денис Шадрін, який його зустрічав.

– Вийшов Олександр о 10.54. Зустрічали його члени наглядової комісії – Артур Абашев та я, – сказав він, уточнивши, що далі Костенко через Москву поїде до Києва.

За його словами, українця звільнили, бо закінчився термін його покарання.

Водночас Шадрін каже, що Костенко побоюється, що йому можуть підкинути наркотики та знову засудити.

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Український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила звільненя Костенка.

За її словами, Олександр знаходиться з консулом України, вони прямують до Москви.

Кримчанин Олександр Костенко був засуджений до 3,5 років позбавлення волі нібито за заподіяння каліцтва співробітникові кримського Беркуту в Києві. Костенко не визнав своєї провини. Після вироку його вивезли із Криму до російської колонії № 5 у місті Кірово-Чепецьк.

Фото: Денис Шадрін/Громадське