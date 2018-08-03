Курс долара різко виріс. Чого чекати далі?

Сьогодні долар подолав психологічну позначку у 27 грн, тобто можна говорити про те, що почалася сезонна девальвація гривні.

Таку думку висловив в коментарі Сегодня економічний експерт Борис Кушнірук.

За його прогнозами, зниження курсу долара очікувати вже не варто, можливі хіба що невеликі коливання.

Читайте: Криптовалюта і блокчейн в Україні: міфи, рішення та перспективи

Від зазначив, що зазвичай у липні встановлювався найвигідніший курс долара для покупки, а з середини або кінця серпня починалася сезонна девальвація гривні, але в цьому році це сталося раніше.

– Нацбанк взимку підвищив облікову ставку з 14,6 до 16%. На мою думку, цей крок був абсолютно не виправданий…Наприкінці січня – початку лютого гривня починає зазвичай зміцнюватися, а інфляція – скорочуватися. Тому підвищувати у той час облікову ставку було безглуздо. Але, підвищивши облікову ставку, вони збільшили прибутковість ОВДП. І спровокували ще більше зміцнення гривні у той момент, коли в Україну заходять гроші інвесторів-нерезидентів. В сумі прибутковість облігацій піднялася до 20% річних в умовній валюті. А влітку, напередодні традиційного підвищення курсу, нерезиденти почали продавати облігації і виводити валюту, – так Кушнірук пояснює причини нинішнього передчасного подорожчання долара.

На 3 серпня НБУ встановив курс долара до гривні на рівні 27,01 грн. Таким чином, у порівнянні зі вчорашніми значеннями, він подорожчав на 5 копійок.

Раніше експерти прогнозували сезонне підвищення курсу долара з кінця серпня – початку вересня.

Фото: Pixabay