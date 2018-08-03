На Шулявському мосту стартували ремонтні роботи (СХЕМА ОБ’ЇЗДУ)

Вчора на Шулявському шляхопроводі розпочали перенесення інженерних мереж.

На Шулявському виконують першочергові попередні роботи, здійснення яких необхідне для підсилення безпеки ділянки, пише Вечірній Київ.

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– Найближчим часом внесуть часткові зміни до організації руху, а згодом, як і планувалося, відбудеться часткове його обмеження. Реконструкція мостового переходу необхідна, у першу чергу, для безпеки руху транспорту. А першочергові заплановані роботи уже розпочалися. Строки переносилися, але зараз на мосту працюють спеціалісти, магістральних інженерних мереж там чимало, – пояснив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві вранці водій не розрахував габарити своєї вантажівки і застряг під Шулявським мостом.