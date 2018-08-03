На пляжі в Лузанівці навала медуз-корнерот, що досягають деколи 50-60 сантиметрів в діаметрі і 10 кг у вазі.
Ці медузи зазвичай плавають на глибині і вважають за краще холодну воду, але щось змусило сотні медуз підпливти близько до берега, повідомляє Культурометр.
Відпочиваючі скаржаться на червоні сліди і печіння, залишені від зіткнення з щупальцями медузи.
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Багато екземплярів, підпливши до берега, знайшли тут свій кінець. Дітям вони слугують “будматеріалами” для курганів.
Одеський пляж окупували величезні медузи / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що де можна купатися в Одесі.
Фото: Культурометр.
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