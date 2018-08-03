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Одеський пляж окупували величезні медузи

На пляжі в Лузанівці навала медуз-корнерот, що досягають деколи 50-60 сантиметрів в діаметрі і 10 кг у вазі.

Ці медузи зазвичай плавають на глибині і вважають за краще холодну воду, але щось змусило сотні медуз підпливти близько до берега, повідомляє Культурометр.

Відпочиваючі скаржаться на червоні сліди і печіння, залишені від зіткнення з щупальцями медузи.

Читайте: 132 пляжі України, де не можна купатися (КАРТА)

Багато екземплярів, підпливши до берега, знайшли тут свій кінець. Дітям вони слугують “будматеріалами” для курганів.

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Одеський пляж окупували величезні медузи / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що де можна купатися в Одесі.

Фото: Культурометр.

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