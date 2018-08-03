ООС: бойовики вдарили з важкого озброєння і зазнали втрат

За минулу добу на Донбасі бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, поранено 4 українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 28 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння, – йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook у п’ятницю вранці.

Бойовики вели прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя і Широкиного. Поряд з цим, противник обстріляв позиції ЗСУ біля Водяного із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм.



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Протягом поточної доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки і Широкиного.

За даними української розвідки двоє бойовиків загинуло і один отримав поранення.

Нагадаємо, в ОБСЄ озвучили дані, скільки мирних жителів загинуло на Донбасі.