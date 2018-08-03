Почали випробовувати: Наєв розкрив нову тактику бойовиків проти України

З початком проведення Операції об’єднаних сил бойовики спочатку багаторазово збільшили кількість обстрілів, щоб перевірити ЗСУ.

Про це розповів командувач Операцією об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Сегодня.

– З початком проведення Операції об’єднаних сил змінилась тактика і поведінка ворога. Він почав випробовувати нові Об’єднані сили. Почав вдаватися до провокаційних обстрілів, використовуючи весь арсенал зброї, у тому числі забороненої Мінськими угодами.

Багаторазово збільшилась кількість артилерійських обстрілів і кількість снарядів, випущених по особовому складу Об’єднаних сил. Жоден з цих обстрілів, жодна з провокацій не залишилась без відповіді, – сказав Наєв.

Також, за його словами, бойовики почали активно використовувати авіацію, з якою впоралася протиповітряна оборона армії.

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– Противник почав активно застосовувати безпілотні літальні апарати російського виробництва, такі як Орлан-10. Він перевіряв на міць нашу протиповітряну оборону. Протиповітряна оборона себе проявила. Безпілотні літальні апарати збивалися, “давилися” засобами радіоелектронної боротьби, в тому числі виробництва військово-промислового комплексу України.

Стосовно наземних груп. Противник почав також їх активно використовувати по відношенню до Об’єднаних сил. Він випробовував на міцність бригади, що обороняються на передньому краї. Ми бачили і в травні, і на початку червня, як добре навчені військові ЗСУ зі складу ООС брали в полон диверсійні групи противника. Противник зрозумів, що і у такий спосіб він не матиме переваги над Об’єднаними силами, – розповів Наєв.

До слова, Наєв розповів про сутність змін режиму АТО на ООС.