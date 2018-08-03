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Погода в Україні на сьогодні, 3 серпня (КАРТА)

У п’ятницю, 3 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +32°.

На сході України без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +32°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +29°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +30°.

Читайте: Погода на вихідні: де буде дощ, а куди їхати за засмагою (КАРТА)

Раніше синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.

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