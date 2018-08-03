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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Приватбанк відкриває "супермаркет": що це і як користуватися/

Приватбанк відкриває “супермаркет”: що це і як користуватися

Тепер інтернет-банкінг Приват24 зможуть використовувати клієнти будь-яких інших банків і в усьому світі.

Приватбанк

Приватбанк на своєму сайті оголосив про тестування оновленого інтернет-банкінгу.

– Новий Приват24 побудовано за принципом звичного супермаркету, а не банку – заходячи на сайт, можна набрати в кошик всі необхідні послуги та платежі, а завершити купівлі авторизацією на Касі, причому з картками будь-якого банку, – розповів керівник напрямку електронного бізнесу Приватбанку Сергій Харітіч.

За його словами, вже зараз без авторизації в новому Приват24 доступні перекази з карти на карту, поповнення мобільного телефону і комунальні платежі, інші сервіси з’являться протягом року.

Читайте: Приватбанк і Visa запустили оплату через відбиток пальця

До слова, Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства. Зловмисники з Запоріжжя розсилають СМС-повідомлення про нібито блокування банківських карт.

Фото: Ратинський В’ячеслав/УНІАН

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