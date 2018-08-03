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Російський терорист просить Путіна про обмін на українського політв’язня

Засуджений в Україні за тероризм росіянин Олексій Седіков звернувся із заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв’язнів.

В'язниця

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

– Громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію президента РФ, – зазначила вона.

Денісова також повідомила, що звернулася до представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, до МЗС України, російського омбудсмена Тетяни Москалькової та інших чиновників у РФ щодо сприяння можливості гуманітарного обміну “один на один” – на Сенцова, Балуха, Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога.

Олексія Седікова затримали під час бою у ніч з 10 на 11 липня 2016 року.

Читайте: Сестра Сенцова спростувала заяву про його передсмертний стан

До слова, сьогодні український політв’язень, кримський активіст Олександр Костенко вийшов на волю з російської колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Фото: pixabay.com

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