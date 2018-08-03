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Росія не пустила до Сенцова правозахисників Amnesty International

Влада Росії відмовила міжнародній організації Amnesty International у доступі до українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Про це йдеться у заяві організації.

Представництво Amnesty International у Москві 30 липня отримало лист від заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Балана, який не задовольнив прохання правозахисників відвідати Сенцова у колонії, але не пояснив причини відмови.

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У листі зазначається, що стан Сенцова оцінюється як стабільний, без “негативної динаміки”.

При цьому в Amnesty International закликали до негайного звільнення Сенцова, а також надати йому доступ до кваліфікованих медиків.

Днями до Олега Сенцова також не пустили священика, який мав передати лист від віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко.

Фото: Save Oleg Sentsov

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