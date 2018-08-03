Солдат – не мішень у тирі: що змінилося за час ООС

Командувач Операцією об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про сутність змін режиму АТО на ООС.

Керівництво ООС, на відміну від керівництва АТО, не лише керує військовими операціями, а й координує діяльність в рамках військово-цивільних адміністрацій, наприклад, щодо гуманітарних питань.

Про це розповів командувач Операцією об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Сегодня.

– Якщо раніше, під час АТО, військове командування займалося лише притаманними функціями, зокрема веденням бойових дій, то наразі ми маємо чималий вплив на гуманітарну складову у регіоні. Поступово відновлюється інфраструктура, проводиться робота з місцевим населенням, надається гуманітарна допомога.

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– Водночас хотів би привернути вашу увагу до важливого моменту. Ми перестали миритися із безкарними обстрілами окупаційними військами наших позицій. Рішення щодо відкриття вогню приймає особисто кожен військовослужбовець, якщо йому загрожує небезпека. За ці два місяці ворог вже переконався у цьому.

Окупанти та їхні поплічники знають, що на кожен злочин вони отримають адекватну відповідь. Український солдат – не мішень у тирі, для окупантів розплата за пролиту кров наших воїнів буде неминучою – зараз і на майбутнє. Ворог має про це завжди пам’ятати, – сказав Наєв.

Як повідомлялося, Наєв запропонував бійцям Української добровольчої армії перейти на контракт до ЗСУ.