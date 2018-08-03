Україна готова заборонити в’їзд уповноваженому Будапешта по Закарпаттю – МЗС

Якщо Угорщина не дасть роз’яснень щодо нової посади уповноваженого міністра по Закарпаттю, Україна готова заборонити в’їзд чиновнику.

Про це заявив заступник глави МЗС України Василь Боднар, передає Європейська правда.

Як повідомив дипломат, поки український уряд чекає офіційних пояснень від угорських партнерів, але Будапешт поки мовчить.

– Якщо не буде реакції, на яку ми розраховуємо, якщо не буде вичерпного роз’яснення та зміни назви, Україна буде змушена реагувати жорстко, не виключаючи ймовірність заборони на в’їзд. Хоча, звичайно ж, ми цього не хотіли би, – зазначив Боднар.

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В МЗС відзначають, що українська держава вважає втручання сусідньої держави у внутрішні справи неприйнятними і буде приймати всі можливі заходи дипломатичного впливу.

– Ми розглядаємо це як ще один крок у низці деструктивних, провокаційних дій з боку Угорщини, які ми спостерігаємо останнім часом, незважаючи на недавній прогрес у переговорах, – додав Боднар.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні Ласло Пап з метою висловити протест у зв’язку з низкою недружніх висловлювань щодо України.

Фото: Укрінформ.