Вбивство Віталія Олешка: підозрюваний заарештований на 2 місяці

Бердянський міський суд заарештував строком на 2 місяці Артема Матюшина, якого підозрюють в умисному вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка (Сармат).

Про це повідомляє 112 Україна.

– Суд вважає підозру обґрунтованою. Захист може подавати на апеляцію протягом п’яти днів, — заявив суддя.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Матюшину у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів без права внесення застави.

– Підозрюваний не є жителем Бердянська, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а після вчинення намагався переховуватися. Він також може незаконно впливати на свідків, які його впізнали, — заявив прокурор.

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Сам підозрюваний заперечував свою причетність до злочину і заявив про погрози.

Він зазначив, що боїться за безпеку своєї сім’ї.

Адвокат Матюшина стверджує, що його підзахисний випадково опинився на місці злочину.

Факти ICTV також писали, що відомо про добровольця Олешка.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 31 липня, убитий Віталій Олешко.

Фото: Facebook.